«Эталон Алтая» наведёт порядок в Юбилейном парке за 780 тысяч рублей

Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнять комплекс работ.

Комитет по культуре Барнаула определился с подрядчиком, который будет отвечать за чистоту в Юбилейном парке. По итогам аукциона контракт на уборку территории получила местная клининговая компания «Эталон Алтая».

Как пишет «Банкфакс», стоимость услуг составила 780 тысяч рублей, что значительно ниже начальной цены лота. Тендер был объявлен 5 мая. Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнять комплекс работ: убирать мусор из урн, сметать грязь со скамеек и лестниц, приводить в порядок резиновое покрытие площадок, а также мыть модульные туалеты и вывозить отходы. Срок действия контракта — до 30 июня 2026 года включительно.

В аукционе приняли участие три компании. Победу одержало ООО «Эталон Алтая», предложив самую низкую цену. Контракт с фирмой был заключён 21 мая.