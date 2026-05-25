В Горно-Алтайске мастер продал автомобиль клиента, пока тот был в отъезде

Когда владелец машины вернулся, он не смог связаться с мастером Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, 21-летний местный житель, занимавшийся ремонтом автомобилей, продал машину клиента.

47-летний житель Алтайского края оставил свой автомобиль у мастера для проведения кузовных работ. Вскоре у владельца возникли неотложные дела, и он был вынужден уехать в другой город. Мастер решил воспользоваться отлучкой владельца авто, отремонтировал машину и решил ее продать. Покупатель нашелся в тот же день. Всего с продажи авто мастер получил 38 тысяч рублей, которыми погасил личные кредиты.

Когда владелец машины вернулся, он не смог связаться с мастером. Тогда мужчина обратился в полицию. Подозреваемый пытался оправдаться, якобы он уехал, но безуспешно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.