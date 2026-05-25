Алтайский Роспотребнадзор наказал магазин за отказ принять порванную купюру

Платежеспособными считаются банкноты и монеты, которые не имеют признаков подделки

В Республике Алтай торговая сеть получила официальное предостережение от Роспотребнадзора. Причиной стала жалоба жителя Горно-Алтайска, у которого не приняли повреждённую денежную купюру, сообщили в ведомстве.

Согласно статье закона «О защите прав потребителей» продавец обязан принимать к оплате наличные деньги. Отказ принять купюру, у которой, например, оторван уголок, является прямым нарушением прав клиента.

«Продавец не имеет права отказываться принимать ветхие или повреждённые банкноты и монеты», - подчеркнули в управлении.

Платежеспособными считаются банкноты и монеты, которые не имеют признаков подделки. Они могут быть загрязнёнными, изношенными или надорванными, иметь потёртости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи или пятна. Также допускается, что у банкнот были утрачены углы или края. При более серьезных повреждениях нужно обратиться в банк для обмена.