В Барнауле начали высаживать однолетние цветы

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Барнауле началась посадка однолетних цветов. Как сообщили в администрации города, работы проходят в нескольких районах города.

На данный момент озеленение проходит на проспекте Ленина на участке от улицы Гоголя до улицы Никитина, возле дома №12 по улице 50 лет СССР, а также в сквере на перекрестке Ленина-Льва Толстого.

Всего в этом году планируется высадить около 275 тыс. однолетних растений различных видов: алиссум, вербена, колеус, сальвия, флокс, цинерария и другие. Цветы будут радовать жителей и гостей города в течение всего летнего сезона.

Параллельно с этим сотрудники «Благоустройство и озеленение» города продолжают проводить подготовительные работы – срезают и выкапывают луковицы тюльпанов и готовят цветники к новым сезонным растениям.