На Алтае старший брат ударил младшего по носу, после жалоб маме дело ушло в суд

В Барнауле старший брат решил проучить младшего и ударил его кулаком в нос. Дело рассмотрели в суде.

По информации Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, два брата поругались. Получив удар в нос, младший брат пожаловался маме. Женщина настояла на походе в поликлинику. Как оказалось, у пациента сломан нос.

Несмотря на то, что дома братья помирились в тот же вечер, дело дошло до суда. Брат признал вину в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд признал его виновным и приговорил к году ограничения свободы.