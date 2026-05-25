НовостиОбщество25 мая 2026 10:39

На Алтае старший брат ударил младшего по носу, после жалоб маме дело ушло в суд

Младший брат пожаловался маме
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Брат признал вину в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле старший брат решил проучить младшего и ударил его кулаком в нос. Дело рассмотрели в суде.

По информации Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, два брата поругались. Получив удар в нос, младший брат пожаловался маме. Женщина настояла на походе в поликлинику. Как оказалось, у пациента сломан нос.

Несмотря на то, что дома братья помирились в тот же вечер, дело дошло до суда. Брат признал вину в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд признал его виновным и приговорил к году ограничения свободы.