НовостиОбщество25 мая 2026 9:38

В Бийске медики скорой помощи за неделю выезжали на 1692 вызова

В медучреждения доставлены 517 человек
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске за неделю медики скорой медицинской помощи доставили в больницу 517 человек. Как сообщили в канале организации в Max, всего бригады отработали 1692 вызова.

В больницы были доставлены шесть человек с инфарктом, 34 – с инсультом, 101 – с травмами, четверо пациентов – с травмами после ДТП. С разными травмами в медучреждения был транспортирован 31 ребенок.

117 вызовов оказались безрезультатными – пациентов либо не было на месте, либо они отказались от помощи.