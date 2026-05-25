Алтайский край вошёл в тройку антилидеров СФО по закредитованности бизнеса

Алтайский край занял третье место в Сибирском федеральном округе по уровню закредитованности малого и среднего предпринимательства (МСП). По итогам первого квартала 2026 года долг малого бизнеса в регионе превысил 143 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

В целом по СФО задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками составляет 957,7 млрд рублей. Лидерами по объёму долгов стали:

1. Новосибирская область — 327 млрд рублей.

2. Красноярский край — 162 млрд рублей.

3. Алтайский край — 143 млрд рублей.

Для сравнения, в Иркутской области долг составляет 108 млрд, в Омской — 72 млрд, а в Кузбассе — около 70 млрд рублей. Всего в Сибири зарегистрировано почти 689 тысяч субъектов МСП, из которых более 83 тысяч действуют на территории Алтайского края.