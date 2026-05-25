«Россети Сибирь» повысили надежность электроснабжения 3 000 потребителей в Алтайском крае

Фото: из архива компании.

Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» завершили ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Алейском районе. Там заменили 72 изолятора и несколько контуров заземления на ЛЭП напряжением 110 киловольт (кВ). Таким образом энергетики повысили надёжность электроснабжения почти 3 000 потребителей в Алтайском крае.

«Замена изоляторов на ЛЭП имеет большое значение для надёжного функционирования энергообъекта. Сейчас мы используем подвесные стеклянные изоляторы которые обладают повышенной прочностью и надёжностью. Они долговечны, в том числе за счёт термической и химической устойчивости к агрессивной окружающей среде. Благодаря конусообразной и цилиндрической форме так называемой «юбки», новые изоляторы накапливают значительно меньше грязи, пыли и солей», – пояснил главный инженер производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Алтайэнерго» Олег Корниенко.

Кроме замены изоляторов, специалисты службы высоковольтных линий также выполнили ремонт заземляющих устройств. Это оборудование, которое обеспечивает электробезопасность, защиту от перенапряжений и надёжную работу линий электропередачи. Все плановые работы на этой ЛЭП были проведены в течение четырех дней.

Ремонт объектов электросетевого хозяйства специалисты «Алтайэнерго» ведут на всей территории Алтайского края. Энергетики ремонтируют высоковольтные ЛЭП, распределительные сети, подстанции всех классов напряжения, чистят просеки и ведут обрезку крон деревьев. Техническое обслуживание и ремонт энергообъектов необходимы для повышения качества и надёжности электроснабжения потребителей.