В Барнауле завершили поиски пропавшей четыре дня назад женщины

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Барнауле волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» завершили поиски пропавшей четыре дня назад женщины. Ранее сообщилось, что женщина пропала у кинотеатра «Мир».

Днем 25 мая в группе отряда была обновлена информация на ориентировке. По словам волонтеров, женщина была найдена живой. Подробности не уточняются.

Напомним, что женщину искали с 20 мая. Утром она поехала в налоговую, телефон с собой не взяла. В последний раз ее видели выходящей из такси в районе кинотеатра.