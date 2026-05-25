В Бийске в ДТП с тремя автомобилями погибла женщина

В Бийске утром 25 мая произошло смертельное ДТП. Участниками аварии стали три автомобиля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным Госавтоинспекции, водитель 1973 года рождения за рулем Nissan не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen под управлением мужчины 2000 года рождения. После этого автомобиль предполагаемого виновника ДТП врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате аварии пассажирка Nissan – женщина 1982 года рождения – скончалась в автомобиле скорой помощи.

По данным Скорой помощи Бийска, женщина оказалась зажатой в салоне. Спасатели извлекли пострадавшую и передали медиков, но пассажирка была в крайне тяжелом состоянии. Ее сердце остановилось возле приемного покоя больницы.