В Барнауле стартует сезон теплоходных экскурсий 2026 года

Этим летом у жителей и гостей Барнаула появится возможность взглянуть на город с воды. Краеведческий музей запускает цикл познавательных теплоходных экскурсий по Оби, посвящённых истории, природе и купеческому прошлому региона. Об этом сообщили на странице музея в VK.
Каждую субботу в 11:00 от причала № 1 (ул. Площадь Баварина, 8) будет отправляться теплоход с новой темой для погружения. Продолжительность прогулки составит 1 час 20 минут.
- 30 мая: «Река серебра. К 300-летию горного дела на Алтае»;
- 13 июня: «Речное судоходство на Алтае»;
- 27 июня: «А завтра была война… Алтайский край накануне и в первые месяцы ВОВ»;
- 11 июля: «Семь чудес поймы Оби»;
- 18 июля: «Будни и праздники алтайского купечества»;
- 1 августа: «Водная стихия: верования и мифы»;
- 15 августа: «Ловись рыбка большая и малая: история рыболовства на Алтае».
Билеты рекомендуется покупать заранее, так как количество мест ограничено. Билет на теплоход оплачивается отдельно.