В Барнауле стартует сезон теплоходных экскурсий 2026 года

Билеты рекомендуется покупать заранее, так как количество мест ограничено Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом у жителей и гостей Барнаула появится возможность взглянуть на город с воды. Краеведческий музей запускает цикл познавательных теплоходных экскурсий по Оби, посвящённых истории, природе и купеческому прошлому региона. Об этом сообщили на странице музея в VK.

Каждую субботу в 11:00 от причала № 1 (ул. Площадь Баварина, 8) будет отправляться теплоход с новой темой для погружения. Продолжительность прогулки составит 1 час 20 минут.

- 30 мая: «Река серебра. К 300-летию горного дела на Алтае»;

- 13 июня: «Речное судоходство на Алтае»;

- 27 июня: «А завтра была война… Алтайский край накануне и в первые месяцы ВОВ»;

- 11 июля: «Семь чудес поймы Оби»;

- 18 июля: «Будни и праздники алтайского купечества»;

- 1 августа: «Водная стихия: верования и мифы»;

- 15 августа: «Ловись рыбка большая и малая: история рыболовства на Алтае».

Билеты рекомендуется покупать заранее, так как количество мест ограничено. Билет на теплоход оплачивается отдельно.