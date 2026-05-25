ВТБ: мошенники воруют деньги, предлагая «секретные ИИ-боты» для сдачи ЕГЭ

В период подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) специалисты ВТБ фиксируют рост мошеннических схем, нацеленных как на выпускников, так и на их родителей. Злоумышленники активно используют стрессовое состояние и доверие к новым технологиям, предлагая «гарантированные» способы обойти систему или срочно решить «организационные» вопросы за деньги.

В социальных сетях и мессенджерах выпускникам массово рассылаются предложения перейти в «секретные ИИ-боты». Мошенники обещают, что боты смогут решать экзаменационные задачи в реальном времени, генерировать «идеальные» сочинения и даже передавать ответы через скрытый наушник.

Выпускники сталкиваются с тремя основными сценариями обмана: перепродажей информации, которая доступна в открытых источниках, фиктивными услугами, которые блокируются после оплаты или заражением устройств — под видом «шпаргалки» распространяются вредоносные APK-файлы или программы удаленного управления смартфоном, что ведет к краже денежных средств.

Злоумышленники направляют свои атаки и на родителей. В родительских чатах появляются поддельные аккаунты «представителей школы» или «организаторов ЕГЭ». Они просят перевести деньги на вымышленные нужды: спецбланки, печать пропусков, питание на экзамене. Механизм обмана всегда один: после получения денег лже-организаторы исчезают, а родители остаются без возможности вернуть средства.

«Любой экзамен — сам по себе стресс. В преддверии ЕГЭ градус тревожности максимален, и именно этим пользуются мошенники. Применение подобных устройств и подсказок — грубейшее нарушение правил сдачи ЕГЭ, оно влечёт аннулирование результатов. Сами предложения — классическая мошенническая схема, цель которой - кража денег. Важно помнить: все официальные процедуры, связанные с проведением ЕГЭ, бесплатны и регламентированы законом. Никаких платных “шпаргалок”, ботов или доп.услуг от имени школы или государства не существует», — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.