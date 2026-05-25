Алтайские антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу стоматологии

Рекламу размещали на фасаде многоквартирного дома Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле Алтайское краевое УФАС обнаружило нарушения в рекламе стоматологии. Как сообщили в пресс-службе управления, клиника рекламировала свои услуги без обязательной информации.

Рекламу размещали на фасаде многоквартирного дома На картинке были изображены медицинские приборы и сам процесс лечения.

«Однако в рекламе медуслуг потребителю не предоставлялась информация в полном объеме, так как реклама не содержала предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалиста», - отметили в ведомстве.

Данная информация должна занимать не менее 5% площади от всего пространства.

Компании выдали предписание об устранении. Также вскоре решится вопрос об административном наказании.