НовостиОбщество25 мая 2026 6:50

Алтайские антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу стоматологии

Клиника рекламировала услуги без предупреждения о противопоказаниях
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Рекламу размещали на фасаде многоквартирного дома

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле Алтайское краевое УФАС обнаружило нарушения в рекламе стоматологии. Как сообщили в пресс-службе управления, клиника рекламировала свои услуги без обязательной информации.

На картинке были изображены медицинские приборы и сам процесс лечения.

«Однако в рекламе медуслуг потребителю не предоставлялась информация в полном объеме, так как реклама не содержала предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалиста», - отметили в ведомстве.

Данная информация должна занимать не менее 5% площади от всего пространства.

Компании выдали предписание об устранении. Также вскоре решится вопрос об административном наказании.