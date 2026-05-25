«Всероссийский день поля» в 2026 году пройдёт на Алтае в июле

В Алтайском крае «Всероссийский день поля» в 2026 году пройдет с 16 по 18 июля. Как передают организаторы, аграрная выставка пройдет на площадке в посёлке Прутской.

Это мероприятие традиционно становится ключевой площадкой для демонстрации достижений агропромышленного комплекса России. В прошлом году форум, проходивший в Волгоградской области, собрал рекордное количество участников — более 85 тысяч человек. Его посетила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая ознакомилась с новейшими образцами техники и селекционными разработками.

В рамках деловой программы эксперты обсудят самые острые вопросы отрасли.