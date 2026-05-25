ВТБ: выросло число поставщиков КНР, заинтересованных в работе с российскими партнерами

Эксперты отмечают рост числа поставщиков КНР, заинтересованных в работе с российскими партнерами. Об этом в рамках прошедшего в Харбине X Российско-Китайского ЭКСПО сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Как рассказала Юлия Копытова, база поставщиков КНР для клиентов среднего и малого бизнеса в банке выросла в 5 раз менее чем за полгода. Сейчас в ней представлены профили более 2,5 тысяч компаний. Наибольшую долю компаний из Китая, представленных на платформе, составляют предприятия из отраслей химической и металлообрабатывающей промышленности, производители оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий.

«Китай остается одним из основных внешнеторговых направлений для российского бизнеса. Для предпринимателей критически важны скорость выхода на контрагента, прозрачность и актуальность информации о нем, снижение стоимости и операционных рисков при международных расчетах», — отметила топ-менеджер.

Сегодня бизнес может начать прямые и прозрачные расчёты с партнёрами из Китая в безопасном контуре, контролировать движение средств без посредников, рисков заморозки и возвратов в режиме «одного окна». Такие международные переводы проходят практически в реальном времени, а благодаря трекеру платежа клиенты видят, где находятся их средства вплоть до зачисления на счет контрагента.

ВТБ стал официальным спонсором и участником экспозоны юбилейного X Российско-Китайского ЭКСПО, которое проходил с 17 по 21 мая в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.