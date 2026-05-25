В барнаульском зоопарке показали, как кормят кабанчиков одуванчиками

Эти животные — настоящие гурманы и знатоки здорового питания Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» нашли самый милый и полезный способ борьбы с одуванчиками. Пока дачники тратят силы на выкорчёвывание этих «сорняков», местные кабанчики с удовольствием включают их в свой рацион.

Видео: барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Оказывается, эти животные — настоящие гурманы и знатоки здорового питания. Одуванчик для них не просто трава, а настоящий кладезь пользы. В нём содержатся витамины А, С, К и группы В, которые помогают справиться с весенним авитаминозом. Кроме того, растение богато железом, кальцием и калием, что необходимо для крепких костей и здорового сердца.

Горечи, содержащиеся в одуванчиках, стимулируют пищеварение, а пребиотики (инулин) поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

Кстати, людям тоже советуют присмотреться к этому растению. Молодые листья можно добавлять в салат, из корней заваривать чай, а из цветов готовить варенье. Так что стратегия кабанчиков «съесть конкурента» кажется самой эффективной и вкусной.