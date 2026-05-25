Волонтеры Алтай-Кокса получили грант конкурса #НаВолне

На Алтай-Коксе подвели итоги традиционного корпоративного конкурса волонтёрских проектов #НаВолне. Победители получат на реализацию своих инициатив до 100 тыс. рублей.

В 2026 году конкурс посвящён социальным инициативам. Грантовую поддержку получили проекты сотрудников предприятия Татьяны Маликовой и Дарьи Бейгель. Инициативы «Пространство добра» и «Заводчаночка» направлены на создание безопасной среды для школьников и поддержку творческой активности людей «серебряного возраста». Реализовать проекты до конца года поможет социальный партнёр Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие».

Конкурс #НаВолне проходит в Группе уже в седьмой раз и даёт сотрудникам возможность не только предложить идею, но и получить ресурсы для её воплощения: грант до 100 тыс. рублей, экспертное сопровождение и поддержку фонда. В проекте участвуют волонтёры компании из Заринска, Липецка, Екатеринбурга и Старого Оскола. В этом году на конкурс поступило более 40 заявок, победителями стали 20 проектов.

В волонтёрском движении НЛМК участвуют более 1500 сотрудников, из них около 100 человек — из Алтайского края. Ежегодно сотрудники алтайского завода поддерживают более 25 различных социальных акций. Волонтеры помогают в озеленении города, благоустройстве общественных пространств и спортивных площадок, реализуют экологические, образовательные и развлекательные проекты.