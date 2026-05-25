В Барнауле можно бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ

С 25 по 28 мая в Барнауле проходит акция по экспресс-тестированию на ВИЧ. Жители региона могут быстро и без документов узнать свой статус и быть уверенными в своём здоровье.

Обследование проводят в краевом центре по борьбе со СПИДом по адресу: улица 5-я Западная, 62, кабинет №117. Кабинет работает с 8:30 до 15:50, перерыв на обед — с 12:30 до 13:00.

Также мобильные пункты работают в других городах края. В Бийске по адресу улица Горно-Алтайская, 66, кабинет открыт с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу — до 14:00. Обеденный перерыв — с 12:30 до 13:00. В Рубцовске на улице Алтайской, 94, приём ведётся ежедневно с 8:00 до 15:00, обед — с 12:00 до 12:30.

Для прохождения теста не требуется предъявлять паспорт или полис. Процедура полностью анонимна, занимает всего 10–15 минут и проводится бесплатно.