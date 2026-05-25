В Алтайском крае за сутки произошло 23 пожара

15 возгораний произошли в жилом секторе

За минувшие сутки, 24 мая, в Алтайском крае ликвидировали 23 пожара. 15 возгораний произошли в жилом секторе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Днём в селе Большепанюшево Алейского района произошёл крупный пожар в частном доме. На момент прибытия первого расчёта МЧС здание уже было охвачено огнем. Площадь возгорания составила около 60 «квадратов». В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники. Пожарные смогли не допустить распространения огня на другие постройки. Пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительной версии, наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. В МЧС настоятельно рекомендуют жителям региона следить за исправностью электропроводки; не перегружать сеть; использовать только исправное оборудование; не оставлять включённые электроприборы без присмотра.