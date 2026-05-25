В Барнауле продают долгострой аграрного промышленника

Аукцион назначен на 23 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на торги выставлен очередной долгострой. Как пишет «Толк», с молотка уйдёт недостроенный промышленный объект на улице Звездной, 15е.

Стартовая цена лота — более 23 млн рублей. Объект незавершённого строительства попал на аукцион по решению Арбитражного суда Алтайского края. Иск направило управление имущественных отношений региона. Бизнесмен арендовал землю ещё в 2017 году под строительство завода и складов, но за отведённые пять с половиной лет так и не возвёл здание.

Сейчас на участке площадью 17 тысяч квадратных метров видны лишь ряды бетонных «пеньков» и заросшая площадка. Официально готовность стройки оценили всего в 10%.

Аукцион назначен на 23 июня.