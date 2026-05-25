В Барнауле четвёртый день ищут пропавшую у кинотеатра женщину

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Барнауле волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» четвёртые сутки ищут 40-летнюю Марину Сафонкину (Шкляр). Женщина бесследно исчезла 20 мая, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

По данным Barnaul 22, утром 20 мая Марина поехала по рабочим делам в налоговую службу на Социалистическом проспекте. С собой у неё не было телефона. После визита в ведомство она перешла дорогу в кафе, где попросила телефон у сотрудника, чтобы вызвать такси.

Последний раз её видели выходящей из машины у кинотеатра «Мир». На этом этапе след женщины обрывается. Родственники отмечают, что она могла планировать поездку в налоговую Бийска, но эта информация пока не подтверждена. У женщины дома остался семилетний сын.

В ориентировке указано, что женщина плотного телосложения, рост 168 см, волосы тёмные, глаза карие. Была одета в светло-синюю куртку, белую блузку, чёрные штаны и тёмные кроссовки.

Всех, кто видел Марину Сафонкину или располагает информацией о её местонахождении, просят немедленно сообщить по следующим номерам:

- 8(800)700-54-52;

- 112.