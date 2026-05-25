Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 1:31

В Алтайском крае 25 мая ожидается долгожданное потепление

Волна холода отступила
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Уже 26 мая в Алтайском крае потеплеет до +28 градусов

Уже 26 мая в Алтайском крае потеплеет до +28 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 25 мая, в Алтайском крае установится по-настоящему летняя погода. Согласно прогнозу регионального центра по гидрометеорологии, днём температура воздуха составит +15…+20 градусов, а местами на юге края столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов.

На территории края осадков не ожидается, однако в утренние часы возможен туман. Ветер будет юго-западным, слабой силы - 3-8 метров в секунду.

В Барнауле днем будет от +16 до +18 градусов, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.

Уже 26 мая в Алтайском крае потеплеет до +28 градусов.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Местами ожидается чрезвычайная пожароопасность.