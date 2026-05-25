Жители Алтайского края стали реже ставить самозапреты на кредиты

За месяц число таких ограничений сократилось на 19,2% Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам апреля жители Алтайского края стали значительно реже ограничивать себя в возможности брать кредиты. Как пишет «Толк» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество установленных самозапретов в регионе упало почти на 20%.

За месяц число таких ограничений сократилось на 19,2% — с 18,4 тысяч в марте до 14,9 тысяч в апреле. Эксперты связывают это с общим оживлением кредитной активности в стране. Снижение ключевой ставки Центробанком сделало займы более доступными, и граждане стали чаще снимать ранее установленные ограничения.

Напомним, закон, позволяющий гражданам запрещать самим себе брать кредиты, вступил в силу 1 марта 2025 года.