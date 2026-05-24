На Алтае назвали победителей премии имени Верещагина

В Алтайском крае названы имена лауреатов губернаторской премии имени Виктора Ивановича Верещагина. Как сообщил глава региона Виктор Томенко в своем канале в Max, премия дала возможность наградить тех, кто достиг успеха в природоохранной деятельности.

В номинации «За активную практическую деятельность в области охраны окружающей среды» лауреатом стал егерь КГБУ «Алтайприрода» Анатолий Манцуров. Его стаж составляет 39 лет. Благодаря ему за последние пять лет на охраняемой территории значительно выросла численность косули, лося и зайца-беляка.

В номинации «За научные разработки и активную научно-педагогическую деятельность» победу одержала кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Алтайского государственного университета Наталья Елесова со стажем более 40 лет. При ее участии было создано порядка 19 особо охраняемых природных территорий краевого значения.

Лучшей в номинации «За активную просветительскую деятельность и вклад в развитие экологического образования» стала учитель биологии и химии Солоновской школы Новичихинского района Надежда Курасова. Ее ученики активно участвуют в экологических конкурсах и готовят научные работы.