В Горно-Алтайске подросток перевёл мошенникам деньги ради прокачки в игре

В Горно-Алтайске 14-летний подросток стал жертвой интернет-мошенников, пытаясь купить виртуальные аксессуары для популярной компьютерной игры. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, он перевел аферистам больше 15 тысяч рублей.

В одном из мессенджеров школьник увидел рекламу о продаже игрового инвентаря. Геймер, не задумываясь, перевел деньги на счета незнакомцев. Каждый из четырех платежей обосновывался разными операциями – оплатой комиссии, бронированием товара или гарантией сделки. После получения денег мошенник удалил переписку и заблокировал подростка.

Подросток обратился к матери и рассказал о случившемся, после чего женщина написала заявление в полицию.

По данным МВД, в последнее время мошенники всё чаще выбирают своими жертвами детей. В связи с этим правоохранители призывают родителей проводить с несовершеннолетними профилактические беседы и разъяснять им правила безопасного общения в интернете.