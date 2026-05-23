Грозы, град и штормовой ветер надвигаются на Алтайский край

Вечером 23-го и днем 24 мая на территории Алтайского края будет бушевать непогода.

Жители региона уже начали получать сообщения о штормовом прогнозе. В ближайшее время в крае прогнозируют резкую смену погоды: ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Вместе с тем, уже завтра, 24 мая, днем ожидается до 17 градусов тепла и с каждым новым днем в Алтайском крае будет все жарче и жарче. Согласно предварительному прогнозу, пик придется на среду-четверг. В эти дни столбик термометра может подняться до отметки +27 градусов.