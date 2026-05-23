НовостиОбщество23 мая 2026 11:45

Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по обращению дольщиков из Бийска

С 2015 года они не могут получить ключи от квартир
Анна СЕМИНА
Сроки сдачи жилья переносят и люди не могут получить свои ключи

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков из Бийска. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жалоба поступила на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра. Бийчане рассказали о том, что в 2014 году они заключили с одной из организаций договоры на приобретение жилья в строящемся доме на улице Александра Радищева. При этом оплата ими была частично внесена.

В 2015 году строительство уже должно было завершиться, но с тех пор сроки неоднократно переносились. Сейчас дом находится в высокой степени готовности, но в эксплуатацию он не введен. На обращения дольщиков инстанции не реагируют.

В СУ СК России по Алтайскому краю организована процессуальная проверка, а Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело и доложить ему о результатах расследования.