НовостиОбщество23 мая 2026 11:22

Уровень воды в Оби в Барнауле снизился на 35 сантиметров

Уровень воды составляет 310 сантиметров
Анна СЕМИНА
Проезд транспорта по дороге на остров Шубинский в микрорайоне Затон открыт

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

По данным на 23 мая в Барнауле уровень воды в реке Обь за сутки снизился на 35 сантиметров. Такие данные предоставил ФГБУ Западно-Сибирское УГМС.

На сегодняшний день уровень в главной водной артерии Барнаула составляет 310 сантиметр над нулем поста. Это хороший показатель с учетом того, что критическим считается отметка в 615 см – в этом случае уже начинается подтопление населенного пункта.

Напомним, ранее с связи со снижением уровня воды в Оби, районные власти открыли движение транспорта по дороге на остров Шубинский в микрорайоне Затон. А вот проезд по понтонному мосту закрыт.