Алексей Смертин высадил в Барнауле яблоневый сад

Алексей Смертин с воспитанниками спортшколы Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Известный уроженец Барнаула, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин высадил в краевой столице яблоневый сад.

В эти дни Алексей находится дома, в Барнауле, где накануне отметили уже 20-летие его футбольной школы. В честь столь знаменательного события Смертин вместе со своей мамой Антониной и с воспитанниками высадил на территории СШОР настоящий яблоневый сад.

«Сад, который будет расти вместе с детьми. Очень символично: футбол тоже начинается с корней. С уважения. С терпения. С умения расти не только ради себя. Яблоко от яблони недалеко падает. И мне кажется, эта фраза сегодня звучала особенно правильно. Потому что дети всегда тянутся к тому, что делают взрослые. К их поступкам, отношению к людям, к своему городу, к природе», – говорит сам Алексей.

Он убежден, что детей надо учить не только на поле, но и за его пределами. В них надо зарождать чувство ответственности и желание оставить что-то после себя.