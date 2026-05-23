На ремонт дорог в Алтайском крае дополнительно выделят больше 500 млн рублей

В Алтайском крае на ремонт местных дорог выделят дополнительно почти 558 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко.

Благодаря этому, общий объем краевого дорожного фонда на эти цели составит почти 3,2 миллиарда рублей.

«Увеличим количество работ на центральных улицах с высокой интенсивностью движения в опорных населенных пунктах. Также дополнительные средства направляем на восстановление участков дорог, пострадавших от паводка, на приведение в порядок улиц, которые ведут к школам, детским садам, больницам, другим социально значимым объектам», - говорит Виктор Томенко.

Также власти обратят внимание на проблемные места, на которые обращали внимание главы муниципалитетов и жители региона.