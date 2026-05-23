Дерзкий водитель из Барнаула получил целый веер штрафов

В субботу, 23 мая, в Барнауле сотрудники Госавтоинспекции задержали дерзкого водителя автомобиля «Мерседес-Бенц», который за несколько минут несколько раз нарушил ПДД.

Как установили инспекторы, накануне, 22 мая, в 17.19 50-летний водитель иномарки на улице Советской Армии в нарушении правил ехал по трамвайным путям, а спустя еще пару минут он проехал на красный цвет светофора. И это не полный список всего того, что он успел сотворить.

Водителя разыскали, в отношении него составили три административных протокола, среди них за выезд на трамвайные пути, выезд на встречку и проезд на «красный».