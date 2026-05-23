В Барнауле начался ремонт трамвайного переезда на проспекте Калинина

В Барнауле в ночь на 23 мая начался ремонт трамвайного переезда на проспекте Калинина, в районе пересечения с улицей Кулагина. Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству и транспорту.

«Дефекты данного участка создают угрозу безопасности движения, и работы требуют оперативного устранения», - объяснили в комитете.

Кроме самого трамвайного переезда ремонтируются прилегающие к нему подъезды. Для того, чтобы не создавать затруднительную обстановку на дороге, демонтаж старого покрытия и выравнивание основы началось именно в ночь. А уже сегодня днем подрядчики приступят к укладке нового асфальта.

Вместе с тем, водителей просят на время работ выбирать альтернативные пути объезда.