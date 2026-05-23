Хулигана, устроившего стрельбу из ракетницы в Барнауле, задержали

Полицейские Барнаула задержали мужчину, который устроил пальбу из ракетницы по автомобилям. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как ранее рассказали сами пострадавшие, 20 мая в Индустриальном районе от рук неизвестного пострадал, как минимум, один автомобиль. Причем инцидент произошел в непосредственной близости от школы.

Злоумышленником, который стрелял по машинам из ракетницы, оказался ранее не судимый, безработный 48-летий житель краевой столицы. В настоящее время он находится под стражей. В отношении него расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство».

Свои действия мужчина объяснил алкогольным состоянием.