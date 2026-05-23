Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 мая 2026 4:55

Хулигана, устроившего стрельбу из ракетницы в Барнауле, задержали

Он объяснил свое поведение алкогольным состоянием
Анна СЕМИНА
Подозреваемый в хулиганке под стражей

Подозреваемый в хулиганке под стражей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Барнаула задержали мужчину, который устроил пальбу из ракетницы по автомобилям. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как ранее рассказали сами пострадавшие, 20 мая в Индустриальном районе от рук неизвестного пострадал, как минимум, один автомобиль. Причем инцидент произошел в непосредственной близости от школы.

Злоумышленником, который стрелял по машинам из ракетницы, оказался ранее не судимый, безработный 48-летий житель краевой столицы. В настоящее время он находится под стражей. В отношении него расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство».

Свои действия мужчина объяснил алкогольным состоянием.