Жительницу Бийска обманули при покупке телефона через интернет

28-летняя жительница Бийска обратилась с заявлением в полицию, в котором рассказала, что лишилась крупной суммы при покупке телефона через интернет. Подробности рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

«Накануне девушка просматривала товары на маркетплейсе и обратила внимание на рекламу о продаже телефонов по привлекательной цене», - поясняют в полиции.

Пострадавшая перешла по ссылке, которая вела в мессенджер. Там с ней начал диалог «продавец-консультант». Он подробно все рассказал о нужной ей модели и об условиях покупки и доставки. Девушку все устроило, и она оплатила почти 80 тысяч рублей.

Однако именно после того, все произошло, бийчанка решила проверить организацию, и оказалось, что такой фирмы просто нет. Повторные попытки связаться с «продавцом» не увенчались успехом. Ее заблокировали.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.