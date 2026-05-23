За сутки в Алтайском крае потушили 23 пожара

Пожар оперативно потушили Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за сутки 22 мая потушили 23 пожара. Подробнее об одном из них рассказали в главном управлении МЧС России по региону.

Накануне вечером в Барнауле на Павловском тракте горела квартира в десятиэтажном жилом доме.

«Когда первые расчеты МЧС прибыли на место, из балкона на третьем этаже шёл густой дым», - сообщают в управлении.

Из помещения окутанного огнем вывели человека – его эвакуировали через окно по автолестнице. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь повредил мебель, личные вещи и натяжной потолок. Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнем.