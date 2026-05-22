НовостиОбщество22 мая 2026 9:54

Владимир Путин лично наградил двух жителей Алтайского края

Награждение прошло в Кремле
Александр Коровниченко
Владимир Путин наградил Петра Глиоса

Фото: официальный сайт президента РФ.

Президент России Владимир Путин наградил жителей Алтайского края за выдающиеся профессиональные достижения. Об этом сообщает сайт АКЗС.

В четверг, 21 мая, в Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Президент отметил наградами россиян, особенно отличившихся в своей профессиональной деятельности.

Среди награжденных есть и жители Алтайского края. Евгений Молчанов, машинист электропоезда моторвагонного депо Алтайская Западно-Сибирской дирекции филиала ОАО «Российские железные дороги». Он награжден Орденом Почета. Орден Дружбы был вручен Петру Глиосу, трактористу-машинисту ООО крестьянское хозяйство «Партнер» из Михайловского района.

Евгений Молчанов получил награду

Фото: официальный сайт президента РФ.

