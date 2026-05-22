В Республике Алтай пройдет фестиваль для детей и молодежи из сел

Фестиваль объединяет детей из разных районов региона Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.

В Республике Алтай с 25 по 31 мая пройдёт фестиваль культуры и искусства «Золото Алтая» для детей и молодёжи из сельских территорий. Проект направлен на поддержку творческих талантов и развитие креативных индустрий в сельских районах.

В 2026 году в фестивале примут участие более 500 участников из пяти районов республики. «Золото Алтая» включает более 60 мастер-классов от экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Среди них участники федеральных проектов, лауреаты премий и чемпионатов. Кульминацией станет Гала-концерт 31 мая в селе Шебалино, где выступят более 15 коллективов, включая известных артистов и музыкантов.

Программа фестиваля: 25–29 мая: мастер-классы по музыке, хореографии, анимации, искусству, литературе, театру, разработке игр и ИИ. 29 мая пройдет торжественное открытие и музыкальный вечер в селе Чемал. 30 мая будет работать литературная терраса «Страна за Тугаёй» в Аносе. Завершится фестиваль 31 мая гала-концертом в Центре культуры Шебалино с участием федеральных экспертов и Председателя Правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым.