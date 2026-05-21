На Алтае ожидаются ночные заморозки и высокая пожароопасность

Неспокойная погода продлится как минимум до конца недели Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий и высокого риска пожаров. По данным синоптиков ЦГМС, в ночные часы 22 и 23 мая местами по региону ожидаются сильные заморозки, интенсивность которых может достигать -5. Одновременно с этим в крае продолжает действовать предупреждение из-за высокой (4 класс), а в западных районах – чрезвычайной (5 класс) пожароопасности, которая сохранится вплоть до 25 мая.

В пятницу, 22 мая, температура в регионе ночью составит 0…+5 (местами заморозки до -2), а днем воздух прогреется до +8…+13. В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков: ночью 0…+2, днем – до +11. По краю возможны небольшие дожди, а северный ветер будет дуть с порывами до 14-16 м/с.

В субботу, 23 мая, в Алтайском крае прогнозируют самые холодные ночи – столбики термометров могут опуститься до 0…-5, хотя по западу будет теплее (до +5). В Барнауле также ожидаются ночные заморозки до 0…-2. Днем погода начнет меняться в сторону потепления: по краю ожидается +12…+17 (по югу до +22), в Барнауле – до +14. Осадки маловероятны, лишь к концу дня в краевой столице возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер усилится до 12-15 м/с.

В воскресенье, 24 мая, заморозки отступят, но погода испортится. Ночные температуры по региону составят +6…+11, в Барнауле – до +10°C. Днём по краю и в краевом центре столбики термометров покажут +12…+17. При этом на всей территории региона пройдут умеренные дожди, местами прогремят грозы.