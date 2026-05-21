Центр Барнаула закроют для транспорта 23 мая ради всероссийского забега

Проезжая часть будет закрыта с 9:00 до 16:00 Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В субботу, 23 мая, в центре Барнаула временно перекроют движение транспорта по проспекту Ленина. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничения вводятся из-за проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Изменения затронут и схемы движения общественного транспорта.

Проезжая часть будет закрыта с 9:00 до 16:00. Ограничения будут действовать по четной стороне проспекта Ленина (от проспекта Строителей до улицы Гоголя) и по нечетной стороне (от проспекта Строителей до улицы Короленко). Городские власти просят автомобилистов заблаговременно выбирать маршруты объезда, а также вовремя убрать припаркаванные машины из зоны проведения соревнований. Ознакомиться с временными схемами движения автобусов и троллейбусов можно на официальном сайте города.

Сам забег стартует на площади Советов, где соберутся более 1900 зарегистрированных участников. Официальное открытие мероприятия запланировано на 10:00. Организаторы предусмотрели поэтапный старт: в 11:00 начнется забег на 1 км, в 11:30 на дистанцию выйдут участники на 5 и 10 км, а в 13:00 будет дан старт для полумарафонцев на 21,1 км. Регистрация для всех желающих от 6 лет по-прежнему доступна на официальном сайте проекта.