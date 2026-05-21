В Рубцовске закрыли незаконный центр по уходу за пожилыми людьми

В Рубцовске по иску прокурора закрыли неофициальный социальный центр, который работал в обычной квартире многоэтажного дома. Проверка городской прокуратуры показала, что местный житель организовал там приют, где пожилым людям предоставляли услуги по уходу с проживанием.

Организатор вёл предпринимательскую деятельность неофициально: постояльцев заселяли без какого-либо юридического оформления, а договоры с ними не заключались. Кроме того, сама квартира не соответствовала требованиям, установленным для социальных учреждений. В помещении также выявили нарушения правил пожарной безопасности.

В итоге прокурор Рубцовска обратился в суд. Суд апелляционной инстанции встал на сторону обвинения и запретил руководителю ухаживать за престарелыми гражданами в жилых помещениях. Дополнительно, собственнику квартиры официально запретили сдавать или предоставлять квадратные метры для оказания подобных услуг.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, судебный акт уже вступил в законную силу.