Новая смотровая площадка появилась у «Зубов дракона» на Алтае

Смотровая площадка в Элекмонаре. Фото: пресс-службы главы Республики Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай завершили благоустройство первой в этом году общественной территории. Новая смотровая площадка появилась в селе Элекмонар благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На объекте уже обустроили террасу, провели уличное освещение и смонтировали санитарную зону, а в ближайшее время здесь установят скамейки.

Площадка расположена вблизи достопримечательности «Зубы дракона» и стала продолжением обустройства береговой зоны реки Катунь. Первую смотровую зону на этом участке возвели ещё в 2024 году, а за дизайн-проект второй очереди в прошлом году отдали свои голоса более 2,5 тысяч жителей муниципалитета.

Сейчас жителям Чемальского района предлагают выбрать, как будет выглядеть въездная стела на границе муниципального образования. Ознакомиться с вариантами и проголосовать за понравившийся дизайн-проект можно на сайте.

В правительстве Республики Алтай напоминают, что голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продлится до 12 июня. Всего в регионе на голосование выставлено 14 различных пространств, которые планируют благоустроить в 2027 году.