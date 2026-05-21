Доходы Барнаула в 2025 году превысили 32 миллиарда рублей

Доходы и расходы города оказались равными в 2025 году

В Барнауле прошли публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2025 год. Как сообщает пресс-служба мэрии, доходы краевой столицы составили 32,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 16,8 миллиарда рублей пришлись на налоговые и неналоговые поступления, а еще 15,7 миллиарда рублей город получил в виде безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов. Рост доходов по сравнению с прошлым периодом составил 12,7%.

Расходы казны в 2025 году достигли 32,7 миллиарда рублей, увеличившись за год на 11%. Так, бюджет сохранил социальную направленность: на финансирование образования, культуры, спорта и социальной политики ушло 60,6% от общего объема средств.

Основная часть денег – 30 миллиардов рублей – была распределена по 19 муниципальным программам.