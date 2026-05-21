На закупку 12 новых автобусов для Бийска выделили более 107 миллионов рублей

Администрация Бийска объявила электронный аукцион на закупку 12 новых пассажирских автобусов. Согласно данным портала ЕИС «Закупки», начальная цена контракта составляет 107,169 миллиона рублей. Итоги торгов по поиску поставщика техники планируют подвести 2 июня.

По условиям технического задания, закупаемые автобусы должны быть исключительно отечественного производства. Вместимость каждой машины должна составлять от 20 до 25 посадочных мест.

В проекте договора указано, что финансирование закупки осуществляется из бюджета города Бийска, включая субсидии из федерального и краевого бюджетов. Торги пройдут в формате электронного аукциона, после чего определятся точные сроки поставки транспорта в наукоград.