НовостиОбщество21 мая 2026 7:53

На закупку 12 новых автобусов для Бийска выделили более 107 миллионов рублей

Поставщика новой техники для города определят на торгах в начале июня
Павел БАСТРЫГИН
Стоимость контракта составит почти 108 млн рублей

Администрация Бийска объявила электронный аукцион на закупку 12 новых пассажирских автобусов. Согласно данным портала ЕИС «Закупки», начальная цена контракта составляет 107,169 миллиона рублей. Итоги торгов по поиску поставщика техники планируют подвести 2 июня.

По условиям технического задания, закупаемые автобусы должны быть исключительно отечественного производства. Вместимость каждой машины должна составлять от 20 до 25 посадочных мест.

В проекте договора указано, что финансирование закупки осуществляется из бюджета города Бийска, включая субсидии из федерального и краевого бюджетов. Торги пройдут в формате электронного аукциона, после чего определятся точные сроки поставки транспорта в наукоград.