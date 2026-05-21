Более 400 жителей Алтайского края переселят из аварийного жилья в этом году

В Алтайском крае до конца года планируют расселить 8,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Как сообщил губернатор Виктор Томенко в своем MAX-канале, новые квартиры получат 414 человек, проживающих в 228 жилых помещениях. Мероприятия пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В список территорий, где запланировано расселение, вошли Алейск, Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород, Змеиногорский округ, а также Алейский, Егорьевский, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский и Тальменский районы.

Общий бюджет программы на текущий год составляет 792,4 миллиона рублей. Из этой суммы 432,9 миллиона рублей выделено из консолидированного бюджета Алтайского края. Остальные 359,5 миллиона рублей регион получил из федерального «Фонда развития территорий» по ранее направленной заявке.

За прошедшие семь лет в регионе расселили 200 тысяч квадратных метров непригодного фонда. По данным губернатора, это позволило улучшить жилищные условия 12 тысяч человек, которые ранее занимали более 5,5 тысяч жилых помещений.