В Алтайском крае в апреле подорожал бензин всех марок

В Алтайском крае зафиксировали рост цен на бензин – за апрель показатель увеличился в среднем на 0,4%. По данным Алтайкрайстата, стоимость дизельного топлива за этот же период осталась на прежнем уровне, замерев на отметке 78,31 рубля за литр. Динамика сильнее всего коснулась премиальных марок горючего.

За месяц бензин марки АИ-92 вырос в цене на 0,28%, АИ-95 подорожал на 0,46%, а топливо АИ-98 и выше прибавило сразу 0,83%.

В среднем литр АИ-92 на заправках региона в апреле стоил 61,22 рубля. Самым доступным этот бензин оказался в Барнауле и Рубцовске, где за него просили чуть больше 60 рублей. Труднее пришлось водителям в Бийске, там стоимость этой же марки достигла 65,29 рубля за литр.

Похожая ситуация сложилась и с бензином марки АИ-95, средняя цена которого по краю составила 64,51 рубля. Барнаул снова показал самый выгодный ценник в 63,14 рубля, а в Бийске литр АИ-95 продавали уже по 69,22 рубля. Что касается премиального топлива АИ-98, его средняя стоимость по региону зафиксирована на уровне 87,40 рубля за литр, однако в курортной Белокурихе цена перешагнула психологическую отметку и составила 90,05 рубля.