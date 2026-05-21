Сенаторы одобрили закон о сохранении прав участников СВО на землю

В России участники спецоперации смогут автоматически продлевать договоры аренды или безвозмездного пользования государственной землей на все время службы. Совет Федерации одобрил соответствующий закон 20 мая. Как сообщила сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова в MAX, новые правила защитят права бойцов, пока они находятся на передовой.

Изменения внесли в закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ». Наталья Кувшинова выступила соавтором этого проекта в составе рабочей группы Совфеда.

«Инициатива родилась из обращений, которые поступали в том числе ко мне от алтайских бойцов, наших глав муниципалитетов с просьбой разрешить ситуацию с переоформлением договоров. Принятие этого закона – пример последовательно проводимой нами работы по поддержке участников спецоперации», – заявила сенатор.

Главные новшества закона

• Условие продления. Срок аренды увеличивается, если участок не успели официально передать другому человеку до вступления закона в силу.

• Помощь близких. Чтобы продлить договор, нужны документы об участии в СВО. Отнести их в местную администрацию теперь могут члены семьи бойца или представитель по доверенности.

• Время на оформление. После возвращения домой у ветеранов будет целый год, чтобы спокойно переоформить все бумаги на землю.