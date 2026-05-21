ВТБ фиксирует возросший интерес жителей регионов Алтая к накопительным счетам

В условиях снижения ключевой ставки клиенты в Алтайском крае и Республике Алтай всё активнее выбирают накопительные счета как альтернативу традиционным депозитам.

По данным банка, с начала 2026 года объём средств на накопительных счетах в указанных регионах увеличился на 15 % и достиг 20,6 млрд руб. В апреле число открытых накопительных счетов выросло на 20% по сравнению с январём.

Ключевая ставка Банка России опустилась за последний год с пиковых 21% до 14,5% в мае 2026 года. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, к началу мая составила 13,06%. Это следует из данных мониторинга Банка России При этом накопительные счета демонстрируют в некоторых банках более высокую доходность.

«Накопительные счета становятся всё более востребованными благодаря сочетанию ликвидности и доходности. Возможность свободного пополнения и снятия средств, а также капитализация процентов делают этот продукт привлекательным для широкого круга клиентов», - отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Средняя сумма, размещенная на накопительном счете, также выросла: со 118 тысяч рублей в январе до 134 тысяч рублей в апреле в Алтайском крае и до 144 тысяч рублей в Республике Алтай.

ВТБ прогнозирует дальнейшее усиление тренда во втором полугодии 2026 года на фоне ожидаемого смягчения денежно кредитной политики.