НовостиОбщество21 мая 2026 3:41

В Бийске готовят к запуску новые ярославские трамваи

Специалисты «Бийскгортранса» завершают подготовку вагонов к первому выходу
Павел БАСТРЫГИН
Первые вагоны планируют запустить на линию уже в июне

Фото: Иван ДРУЗЯКИН.

В Бийске идет подготовка новых ярославских трамваев к выходу на городские маршруты. Первые вагоны, прибывшие в наукоград, планируют запустить на линию уже в июне, сообщает мэр Виктор Щигрев. Сейчас специалисты МУП «Бийскгортранс» активно занимаются их техническим обслуживанием.

Параллельно в городе идет обновление дорожной и транспортной инфраструктуры. Специалисты службы пути ведут капитальный ремонт трамвайных путей на оживленном перекрестке улиц Ударная, Социалистическая и Севастопольская.

На этом участке полностью меняют шпалы. После завершения ремонта рельсо-шпальной решетки в межпутье уложат восемь массивных железобетонных плит, а остальную площадь переезда заасфальтируют. Чтобы не создавать заторы на дорогах в часы пик, дорожники работают в вечернее время – с 18:00 до 23:00. Полностью завершить ремонт переезда планируется до конца мая.