Бесплатный беговой центр с душевыми построят в парке Изумрудный

Новый беговой центр появится до конца 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульском парке «Изумрудный» уже в этом году построят современный беговой центр для горожан. Как сообщила «Банкфаксу» заместитель руководителя Федерации легкой атлетики Алтайского края Наталья Шубенкова, проект реализует Всероссийская федерация легкой атлетики.

Новый спортивный объект будет полностью бесплатным. Он предназначен не для профессиональных спортсменов, а для обычных жителей Барнаула, увлекающихся бегом. Центр разместят на участке, который примыкает к стадиону «Клевченя».

Проект включает в себя четырехполосную беговую дорожку длиной 200 метров под открытым небом. В самом центре этого круга построят здание, где обустроят раздевалки, душевые кабины, камеры хранения для личных вещей и зону для питания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и завершатся до конца текущего года.