Четыре дачных дома вспыхнули в барнаульском садоводстве Лесное

Горит 4 частных домика

В барнаульском садоводстве «Лесное» вспыхнул крупный пожар, уничтоживший несколько строений. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, на месте происшествия полыхают четыре деревянных дачных дома и надворные постройки.

Для тушения огня спасателям пришлось развернуть штаб и создать два боевых участка. Пожарные проложили две магистральные линии для бесперебойной подачи воды, в дыму работают три звена газодымозащитной службы. Всего в ликвидации ЧП задействованы 33 человека личного состава и 9 единиц спецтехники. Уже удалось локализовать пожар на площади около 300 квадратных метров и остановить распространение пламени.

Всего за минувшие сутки, 20 мая, в Алтайском крае ликвидировали 49 пожаров, причем 19 из них произошло в жилом секторе. В самом Барнауле за сутки спасатели выезжали на тушение 10 раз.